Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent: Tote Person aufgefunden

Kripo ermittelt

Oberzent (ots)

Im Bereich des Himbächel-Viaduktes wurde am Dienstagnachmittag (21.01) eine Tote Person aufgefunden. Die Ermittler gehen nach derzeitigen Ermittlungsstand davon aus, dass die aufgefundene Person schon länger tot ist. Die Hintergründe zur Todesursache sind derzeit noch unklar. Aktuell wird der Fundort auf mögliche Spuren untersucht, die Hinweise zu der Todesursache geben können. Vorsorglich wurde in diesem Zusammenhang auch ein Rechtsmediziner für weitere Untersuchungen hinzugezogen. Auch eine Fahrspur der Bundesstraße 45 von Hetzbach in Richtung Erbach wird für die Dauer des Polizeieinsatzes, der voraussichtlich bis in die späten Abendstunden andauert, gesperrt bleiben.

