Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: 16-jähriger Radfahrer gestürzt

Wer kann Hinweise geben?

Einhausen (ots)

Die Polizei in Heppenheim sucht Zeugen eines Unfalls. Am Dienstagmorgen (21.01) ist ein 16-jähriger Radfahrer gegen 7.25 Uhr im Blütenweg, in der Nähe des dortigen Tennisplatzes, gestürzt. Mit schweren Verletzungen musste der 16-Jährige daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Weshalb der junge Mann stürzte, ist derzeit noch unklar. Zur weiteren Sachverhaltsklärung werden Zeugen gesucht, die diesen Unfall beobachtet haben. Hinweise können unter der Rufnummer 06252/706-0 den Beamten der Polizei in Heppenheim mitgeteilt werden.

