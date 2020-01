Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Übers Fenster ins Sonnenstudio

Viernheim (ots)

In der Heidelberger Straße verschafften sich Einbrecher in der Nacht zum Montag (19.-20.01) über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt in ein Sonnenstudio. Aus dem Inneren des Studios entwendeten die Täter Geld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu dieser Tat oder den Tätern, nehmen die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Heppenheim entgegen (06252/706-0).

