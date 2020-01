Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Bioladen im Visier Krimineller

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Dieburg (ots)

Ein Bioladen in der Frankfurter Straße geriet am späten Montagabend (20.1.) in das Visier von Kriminellen. Gegen 23.30 Uhr schlugen die Täter die Eingangstür des Geschäftes ein und verschafften sich somit gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum. Ersten Erkenntnissen ließen die Diebe diverse Lebensmittel mitgehen, Anzahl und Umfang sind abschließend noch nicht geklärt. Der verursachte Schaden an der Tür wird bislang auf mindestens 1000 Euro beziffert. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe von der Dieburger Polizei ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06071/96560 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

