Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Bobstadt: Anbau in Flammen

Bürstadt (ots)

Ein Anbau einer Lagerhalle in der Straße "In den Weißen Aspen" fing am Montagmittag (20.01) zu brennen an. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei das Feuer um kurz vor 12 Uhr bei Schweißarbeiten ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf das benachbarte Hallenteil sowie auf 8 Fahrzeuge über. Rund 70 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Bürstadt, Bobstadt, Lampertheim, Riedrode und Lorsch konnten den Brand letztendlich löschen. Wegen der Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung musste auch die angrenzende Bahnstrecke für rund eine halbe Stunde gesperrt werden. In diesem Zusammenhang waren zudem die Bundespolizei und ein Notfallmanager der Deutschen Bahn im Einsatz. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 130.000 Euro. Die Polizei geht derzeit von einem Arbeitsunfall aus.

