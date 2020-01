Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Samstagmorgen (18.01) angezeigt wurde, seien sieben Fahrzeuge auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Leydheckerstraße beschädigt worden. In der Nacht zum Samstag (17.-18.01) wurde bereits ein beschädigtes Fahrzeug im Benzweg festgestellt. Aus diesem erbeuteten die Täter wenige Euros. Ob etwas aus den anderen betroffenen Fahrzeugen entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zudem gehen die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt davon aus, dass die Taten in Verbindung stehen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell