Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Fotogeschäft

Täter erbeuten Bargeld

Darmstadt (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitagabend (17.01.) bis Samstagmorgen (18.01.) gewaltsam Zutritt über die Schaufensterscheibe in den Verkaufsraum eines Fotogeschäfts in der Wilhelminenstraße. Die Kriminellen entwendeten geringe Mengen Bargeld und Lebensmittel aus dem Kühlschrank. Der Schaden an der Schaufensterscheibe beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt, Kommissariat 21/22, unter 06151/969-0 zu melden.

