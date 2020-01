Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zahlreiche Autos von Unbekannten zerkratzt

Mehrere Tausend Euro Schaden

Darmstadt (ots)

Zahlreiche Autos sind am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagabend (18.1.) und Sonntagvormittag (19.1.), von noch unbekannten Tätern im Richard-Wagner-Weg zerkratzt worden. Der Besitzer eines blauen BMW hatte den Schaden an seinem Auto bemerkt und eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Diese stellte im Rahmen der Tatortaufnahme weitere zwölf zerkratzte Fahrzeuge unterschiedlichster Hersteller, fest. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass weitere Autos beschädigt wurden, dies von den Besitzern jedoch bislang unbemerkt blieb. Der bereits angezeigte Schaden dürfte sich bislang auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer Angaben zu den Tätern oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

