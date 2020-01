Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Auto beschädigt zurückgelassen

Michelstadt (ots)

Mittig der Fabrikstraße kam es am Sonntag, 19.01.2020, in der Zeit von 14 Uhr bis 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grüner Seat, Modell Ateca, von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Frontstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden und sich um dessen Regulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach in Verbindung zu setzen (06062/953-0).

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Dautert; Polizeistation in Erbach

