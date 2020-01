Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Auto beschädigt und geflüchtet

Zwingenberg (ots)

Am Freitag, den 17.01.2020, zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr, ereignete sich in der Zwingenberger Wiesenstraße, in der Nähe zur Heidelberger Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein am rechten Fahrbahnrand geparkter, schwarzer VW Passat Kombi im Bereich des Hecks beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen und hinterließ einen Schaden von etwa 1400 Euro. Wer Hinweise zu dem Unfall oder dem geflüchteten Fahrzeug machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Bensheim (06251 - 8468-0).

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Mohr; Polizeistation Bensheim

