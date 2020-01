Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Brandstiftung im Würthweg gesucht

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang der Ermittlungen in einem Fall der Brandstiftung suchen die Beamten der Darmstädter Kriminalpolizei Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Der schnellen Reaktion von Passanten ist es zu verdanken, dass am späten Mittwochabend (15.1.) Schlimmeres verhindert werden konnte. Gegen 22.30 Uhr hatten die Zeugen den brennenden Reifen eines im Würthweg geparkten grauen Audis bemerkt, den Brand gelöscht und umgehend die Polizei sowie die Feuerwehr alarmiert. Im Rahmen der ersten Ermittlungen und anhand der Spurenlage, konnten die Beamten rasch einen technischen Defekt ausschließen und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung ein. Nach derzeitiger Schätzung dürfte sich die Schadenshöhe des Autos auf mehrere Tausend Euro belaufen. Das Kommissariat 10 hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Beamten suchen Augenzeugen des Geschehens und fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen beobachten können? Wer kann Hinweise zu der Identität der Täter geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Kriminalbeamten zu erreichen und nehmen alles Sachdienliche entgegen.

