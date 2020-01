Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: T-Shirt unter Gewalteinwirkung entwendet

Höchst (ots)

Nachdem ein 29-Jähriger am Freitagabend (17.01) von zwei bislang unbekannten Männern unvermittelt angesprochen und unter Gewalteinwirkung seines T-Shirts beraubt wurde, sucht die Kriminalpolizei in Erbach (K 10), im Rahmen ihrer weiteren Ermittlungen, Zeugen. Der in Höchst lebende 29-Jährige befand sich um kurz vor 23 Uhr in der Wilhelminenstraße, Ecke Erbacher Straße, als er von den vermummten Tätern angesprochen, geschlagen und aufgefordert wurde, sein Eintracht Frankfurt Fan-Shirt auszuziehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminelle zu Fuß in Richtung Sackgasse, hoch zur Eckgasse. Die etwa 18 bis 20 Jahre alten Täter sollen während der Tat mit einer Kapuzenjacke sowie mit einer Mütze bekleidet gewesen sein. Zudem sollen die beiden Flüchtigen etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Nach ersten Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter, gemeinsam mit dem 29-Jährigen, zuvor in einer Gasstätte in der Wilhelminenstraße gewesen sein könnten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0, mit den Ermittlern der Kripo in Verbindung zu setzten.

