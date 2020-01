Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geschäftsräume im Visier von Einbrechern

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag (17.-18.01) versuchten Kriminelle eine Tür zu einer Bäckerei in der Jahnstraße aufzuhebeln. Das Vorhaben der Täter misslang und sie flüchteten. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Auch in der Mannheimer Straße versuchten Einbrecher am frühen Samstagmorgen (18.01) in einen Supermarkt zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die bislang unbekannten Täter um kurz vor 3 Uhr an mehreren Türen gehebelt haben. Die Versuche blieben ohne Erfolg, sodass sie unverrichteter Dinge flüchteten. Der Schaden beläuft sich auch hier auf mehrere Hundert Euro. Eine weitere Bäckerei in der Ladenburger Straße geriet ebenfalls am Samstagmorgen (18.01) in den Fokus von Eindringlingen. Die Täter drangen gegen 5.20 Uhr über eine aufgehebelte Tür in das Geschäft ein. Aus diesen erbeuteten sie nur wenige Euros. Das Einbruchskommissariat 21-22 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (06252/706-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell