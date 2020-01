Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Tankstelle in Groß-Gerau Dornheim überfallen

Groß-Gerau Dornheim (ots)

Am Samstag (18.01.) um kurz nach 18:00 Uhr meldete der Kassierer einer Tankstelle in Groß-Gerau Dornheim einen Überfall. Nach ersten Feststellungen haben ihn zwei maskierte Täter mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht. Sie flüchteten mit dem Inhalt der Kasse. Angaben zur Höhe der Beute können noch nicht gemacht werden. Zur Unterstützung der bislang erfolglosen Fahndung war der Polizeihubschrauber im Einsatz. Weitere Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Groß-Gerau unter 06152/175-0 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

