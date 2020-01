Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach unerlaubten Entfernen vom Unfallort gesucht

64711 Erbach (ots)

Auf dem Großparkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße in Erbach wurde am Freitag, 17.01.2020, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr ein grauer Suzuki, Typ Celerio, durch einen unbekannten Fahrzeugführer an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1600 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Erbach, Tel. 06062/953-0, in Verbindung zu setzen.

