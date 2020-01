Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Spaziergänger finden ausgesetzten Säugling/Polizei bittet um Hinweise

Rüsselsheim (ots)

Einen lediglich in ein Handtuch gewickelten, neugeborenen Säugling, fanden Spaziergänger am Freitagabend (17.01.), gegen 20.00 Uhr, in Haßloch im Bereich der Liebigstraße, an einem kleinen Fußweg entlang der Horlache. Die Finder wurden durch die Schreie des Babys auf den Säugling aufmerksam und alarmierten über den Notruf die Polizei. Wären die Spaziergänger nicht auf den Säugling aufmerksam geworden, wäre das Neugeborene bei den winterlichen Temperaturen in der Nacht vermutlich erfroren.

Der kleine unterkühlte Junge wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Er ist wohlauf und sein Gesundheitszustand ist derzeit stabil.

Da sich bisher weder die Mutter noch sonstige Verwandte gemeldet haben, gehen die Beamten davon aus, dass die Mutter das Kind ausgesetzt hat.

Auf der Suche nach der Identität des kleinen Jungen und insbesondere der Mutter, bittet die Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen. Wer hat in diesem Zusammenhang am Freitag (17.01.), in der Zeit zwischen 16.00 und 20.00 Uhr, im Bereich des Fundorts verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

