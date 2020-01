Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Dieburg: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots)

Am Freitag, den 17.01.2020 um 06:32 Uhr kam es auf der Munastraße in Münster zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Darmstadt befuhr die Munastraße von der B45 kommend in Richtung Münster. Im Begegnungsverkehr soll ein weißer Lkw (vermutlich Lkw bis 3,5t) gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen und sich teilweise auf der Fahrbahn des Fahrzeugführers befunden haben. Der 51-jähriger Fahrzeugführer wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei geriet er in den Grünstreifen und streifte einen dortigen Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 8000,- Euro.

Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

Der entgegenkommende Lkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Falls Sie Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Lkw machen können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeistation Dieburg, Tel.: 06071/96560 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PK Seybel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

PHK Meyerdierks

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

