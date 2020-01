Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher flüchten ohne Beute

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Freitag (16.-17.01) versuchten bislang unbekannte Täter eine Tür zu einer Werkstatt eines Fahrradgeschäfts in der Erbacher Straße aufzubrechen. Der Versuch blieb ohne Erfolg. Nach einem verursachten Schaden von mehreren Hundert Euro, flüchteten die Kriminellen. Wer Hinweise zu dieser Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

