Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kriminelle haben es auf Sozialeinrichtung abgesehen

Viernheim (ots)

In die Räumlichkeiten einer Sozialeinrichtung sind bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag (17.01.) eingebrochen. Gegen 7.30 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 18.45 Uhr am Vorabend die Scheibe einer Eingangstür zerschlagen hatten, um sich gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Industriestraße zu verschaffen. Im Inneren durchwühlten die Eindringlinge nach ersten Erkenntnissen zunächst den Thekenbereich. Anschließend wurden auch im Obergeschoss ein Büro durchsucht, nachdem auch hier eine Tür aufgrochen wurde. Bei dem Beutezug entwendeten die Ganoven circa 150 Euro sowie 20 Kugelschreiber. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell