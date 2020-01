Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Schläger wird zur Kasse gebeten

Raunheim (ots)

Am Donnerstagabend (16.01.) kam es auf einem Firmengelände in der Mönchhofallee zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern, welche in einer Körperverletzung endeten.

Ein in Österreich wohnhafter Lastkraftwagenfahrer, der eine Lieferung überbrachte, schlug seinem Kontrahenten während eines Streits mit der Faust ins Gesicht. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den Schläger ein Haftbefehl vorlag. Doch damit nicht genug: Zusätzlich zu der noch offenen Zahlungsforderung des Haftbefehls in Höhe von 450 Euro musste der Mann auch eine Sicherheitsleistung über 300 Euro für das eingeleitete Strafverfahren entrichten, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte.

