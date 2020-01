Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 12-jährige Mädchen in Straßenbahn belästigt

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Donnerstag (16.01) angezeigt wurde, soll ein bislang unbekannter Mann gegen 15.15 Uhr zwei 12-jährige Mädchen in einer Straßenbahn in Richtung Kranichstein belästigt und unsittlich berührt haben.

Nach ersten Ermittlungen sei der Mann am Willy-Brandt-Platz in die Straßenbahn eingestiegen und habe sich anschließend zu den beiden Mädchen gesetzt. Erst als die Mädchen an der Haltestelle Messplatz den Wagon wechselten, ließ der Mann von ihnen ab. Im Anschluss sei er gegen 15.25 Uhr an der Haltestelle Nordbad ausgestiegen.

Der gesuchte Mann soll zwischen 30 und 40 Jahren alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Er hat kurze blonde Haare, blaue Augen und einen 3-Tage-Bart. Der Mann habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Insgesamt soll sein Erscheinungsbild ungepflegt gewirkt haben. Zur Tatzeit war er mit einer blauen Jacke und einer grauen oder schwarzen Jogginghose bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können oder das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern des Kommissariats 10 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell