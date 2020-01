Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Nach Streit in Straßenbahn

Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Ermittlungen zur Auseinandersetzung dauern an

Viernheim (ots)

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung an der Haltestelle "Tivoli" in der Nacht zum Sonntag nahmen Beamte der Ermittlungsgruppe in Viernheim am Donnerstag (16.01.) einen 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Den Polizisten fiel der Mann aus Viernheim zusammen mit einem Begleiter gegen 10 Uhr im Bereich eines Discounters in der Ketteler Straße auf. Bei einer anschließenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei ihm um den Gesuchten handelt. Auch sein 23 Jahre alter Begleiter aus dem Main-Kinzig-Kreis war bei dem Vorfall in der Straßenbahn sowie anschließend an der Haltestelle dabei. Wie es genau zu der Eskalation des Streites kommen konnte und was danach passierte, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4491903 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4490201

