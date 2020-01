Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Steinewerfer beschädigen Auto auf der Bundesstraße 45

Höchst i. Odw. (ots)

Am Mittwochnachmittag (15.01.) warfen offenbar Jugendliche Steine auf vorbeifahrende Autos und beschädigten einen BMW.

Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Höchster mit seinem Wagen auf der Westumgehung in Richtung Bad König. Als er die Brücke, welche in Verlängerung der Straße "Am Galgenberg" verläuft, passierte, wurde vermutlich ein Stein auf sein Auto geworfen. Unmittelbar zuvor konnte der Fahrer vier Jugendliche erkennen, welche zuerst den vorbeifahrenden Autofahrern winkten. Plötzlich habe einer der Jungen etwas vom Boden aufgehoben und es von der Brücke geworfen. Das Wurfgeschoss ließ die Windschutzscheibe des BMW auf der Beifahrerseite bersten.

Die Gruppe Jugendlicher bestand aus vier Jungen, augenscheinlich zwischen 12 und 17 Jahren, alle etwa 170 cm groß mit südländischem Aussehen. Der Steinewerfer soll mit einer blauen Jeans, dunkler Jacke und einer schwarzen Baseballkappe bekleidet gewesen sein. Ein weiterer Junge habe eine weinrote Jacke, die anderen beiden dunkle Jacken getragen.

Die Polizeistation Höchst bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den beschriebenen Personen, geben können, unter der Rufnummer 06163/941-0 Kontakt aufzunehmen.

