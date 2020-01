Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbrecher gehen leer aus

Lampertheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (16.01.) haben bislang noch unbekannte Täter versucht, in eine Gaststätte in der Kaiserstraße einzubrechen. Zwischen 23.30 Uhr am Mittwoch und 9.30 Uhr am folgenden Morgen machten sich die Kriminellen an dem geschlossenen Rollladen eines Fensters zu schaffen. Ihnen gelang es jedoch nicht, das Fenster aufzuhebeln, weshalb sie unverrichteter Dinge das Weite suchten. An dem Rollladen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zu den Tätern haben die Beamten der Polizei in Lampertheim übernommen. Diese sind unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu erreichen.

