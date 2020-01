Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Worfelden/ Schneppenhausen: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 139/ Zeugen gesucht

Worfelden/ Schneppenhausen (ots)

Am Donnerstag (16.01.) ereignete sich auf der Kreisstraße 139 zwischen Worfelden und Schneppenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwerstverletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Büttelborn gegen 15.45 Uhr in Richtung Schneppenhausen und wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 25-jähriger Motorradfahrer aus Darmstadt soll ihn in diesem Moment überholt haben. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Zweiradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er musste in eine Frankfurter Klinik gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme und der Begutachtung der Unfallstelle durch einen Sachverständigen, musste die Kreisstraße zeitweise vollgesperrt werden.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich an das 3. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christopher Stein

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell