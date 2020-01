Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Vandalen suchen Maschinenhalle heim

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum vom 8. bis 13. Januar die Maschinenhalle eines Landwirts ins Visier genommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde an dem Anwesen in der Straße "Außerhalb" zunächst ein Holztor durch die bislang noch unbekannten Täter beschädigt. Anschließend schlugen die Kriminellen die beiden Seitenscheiben eines dort abgestellten Traktors ein. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei in Griesheim hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind in dem Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Die Polizisten sind unter der Rufnummer 06155/8385-0 zu erreichen.

