Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Brauner Toyota RAV 4 entwendet (ERB-EF 98)

Bad König (ots)

Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Donnerstag (16.01.), auf bislang unbekannte Weise, einen in der Waldstraße abgestellten braunen Toyota RAV 4, im Wert von 25.000EUR. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen ERB-EF 98 angebracht.

Hinweisgeber, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder nützliche Informationen, besonders zum Verbleib des gestohlenen Autos geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Erbach, dem Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nadja Siemoleit

Telefon: (06151) 969 2410

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell