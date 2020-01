Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tür hält Hebelversuch stand

Darmstadt (ots)

Die Eingangstür eines Hauses im Pulverhäuserweg hielt den Hebelversuchen von Einbrechern stand. Wie der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, versuchten die Täter in der Zeit zwischen Montagabend (13.01) und Dienstagabend (14.01) in das Innere des Hauses zu gelangen. Der dabei verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro. Zeugen der Tat können sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21-22 in Darmstadt melden (06151/969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell