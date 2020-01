Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach/Mörlenbach: Ordnungshüter kontrollieren viele manipulierte Fahrzeuge

Rimbach/Mörlenbach (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen führten am Mittwochnachmittag (15.01.) an der Bundesstraße 38, zwischen Rimbach und Mörlenbach, Verkehrskontrollen durch. Genauer betrachtet wurden unter anderem Fahrzeuge, an denen technische Manipulationen vorgenommen wurden.

Die Polizisten kontrollierten 14 Autos. Davon wiesen zwei technische Mängel auf. Einer von drei überprüften Lastkraftwagenfahrer hielt sich nicht an die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Des Weiteren nahmen die Beamten 13 Motorräder genauer unter die Lupe. Bei drei Krafträdern wurden kleinere Mängel festgestellt. Ein Leichtkraftradfahrer aus Fürth musste wegen eines zu lauten Auspuffs seine Fahrt vorzeitig beenden. Ihm wurde von den Gesetzeshütern die Weiterfahrt untersagt, da die Betriebserlaubnis erloschen war. Außerdem wurden seitens der Polizei die Nummernschilder sowie die Zulassungspapiere einbehalten. Den Fahrer aus Fürth erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Ebenso erging es einem Motorradfahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Dieser hatte verbotenerweise den sogenannten DB-Killer aus der Auspuffanlage entfernt. Das Motorrad wurde vor Ort von den Beamten stillgelegt und die Fahrzeugdokumente sichergestellt. Auch er muss sich wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis verantworten.

