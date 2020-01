Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall auf der B26

Babenhausen (ots)

Am heutigen Abend (15.01) gegen 18:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 60-jähriger aus Babenhausen die B26 aus Babenhausen in Richtung Dieburg. Auf Höhe eines Baumarktes geriet das Auto nach rechts in den Straßengraben kollidierte mit einem Oberflurhydranten, sowie einer Umzäunung und überschlug sich im Anschluss. Der Babenhäuser musste schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie der Bergung des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. Berichterstatter: Rapp, PK

