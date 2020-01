Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Person

Darmstadt (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Am 15.01.2020 ereignete sich gegen 13:31 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen im Kreuzungsbereich der Rheinstraße / Hindenburgstraße in Darmstadt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 25-Jährige Pkw-Fahrerin die Rheinstraße stadtauswärts und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Hindenburgstraße abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 75-Jährigen Pkw-Fahrer, der die Rheinstraße stadteinwärts befuhr und die Kreuzung in dieser Fahrtrichtung passieren wollten. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 24-Jährige Fahrerin leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallhergangs dauern an.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich auf dem 2. Polizeirevier Darmstadt (Tel. 06151/969-3710) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

Berichterstatter Ennen, R 1

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

