POL-DA: Zwingenberg: Einbruch in Einkaufsmarkt/ Zeugen gesucht

Zwingenberg (ots)

Am Mittwochmorgen (15.01.) um kurz nach 3 Uhr hebelten drei Unbekannte mit einem Brecheisen die Zugangstür zu einem Einkaufsmarkt in der Platanenallee auf und drangen in das Gebäude ein. Im Inneren gelangten sie in die Büroräume und versuchten dort vergeblich einen Tresor aufzuflexen. Im Lager des Marktes wurden mehrere Paletten aufgerissen und eine Schmuckschatulle mit Modeschmuck entwendet. Über eine Nebeneingangstür flohen die Diebe unerkannt.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0.

