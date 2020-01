POL-DA: Darmstadt: Haftbefehl vollstreckt und Drogen sichergestellt

Polizeipräsidium Südhessen

Am Dienstagnachmittag (14.01.) klopften Polizisten der Darmstädter Polizei an einer Wohnungstür Am Herrnacker, da sich dort ein per Haftbefehl gesuchter 47-Jähriger aufhalten sollte.

Tatsächlich konnte der Mann angetroffen werden, als er zusammen mit drei weiteren Personen im Alter von 43 bis 51 Jahren Drogen konsumierte. Alle Personen wurden vorläufig festgenommen.

Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten insgesamt circa 20 Gramm Heroin und eine kleine Menge Amphetamin, sowie weitere Gegenstände, die auf den Handel mit Betäubungsmitteln hinweisen, aufgefunden werden. Zudem wurden drei hochwertige Fahrräder und eine größere Menge Schmuck sichergestellt, deren Herkunft es noch zu klären gilt. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Gegenstände aus anderen Straftaten stammen. Dies müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Der Gesuchte hat nun zunächst eine viermonatige Haftstrafe wegen früherer Diebstahlsdelikte abzusitzen. Die anderen drei Personen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie alle haben sich in Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln zu verantworten.

