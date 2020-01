Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Mülltonne in Flammen

Griesheim (ots)

Die Kriminalpolizei hat nach einem Mülltonnenbrand am Dienstagabend (14.01) die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 18.50 Uhr fing die Tonne in der Pfungstädter Straße aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Die freiwillige Feuerwehr aus Griesheim war schnell zur Stelle und löschte die Flammen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

