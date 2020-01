Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gefährliches Überholmanöver

Polizei sucht Rollerfahrer

Darmstadt (ots)

In der Eschollbrücker Straße fiel einer Streife des 2. Polizeireviers am Montag (13.01), gegen 16:18 Uhr, ein Rollerfahrer auf. Als die Beamten diesen kontrollieren wollten, gab der Zweiradfahrer Gas und flüchtete in die Anne-Frank-Straße, wo es, trotz Gegenverkehrs und einem haltenden Linienbus, zu einem gefährlichen Überholmanöver kam. In der Folge flüchtete der Roller in die Klausenburger Straße und anschließend in ein Waldgebiet, wo sich die Spur letztendlich verlor. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei flüchtete der Roller weiter in Richtung Süden in den Bereich Pfungstadt.

Das 2. Polizeirevier in Darmstadt führt in diesem Fall die Ermittlungen und sucht nach Zeugen, denen der verdächtige Roller in diesem Bereich aufgefallen ist oder die Angaben zu dem Fahrer machen können. Auch Verkehrsteilnehmer, welche sich zu der genannten Uhrzeit in der Anne-Frank-Straße befanden und von dem Überholmanöver des Rollers betroffen waren, werden gebeten sich zu melden (06151/969-3710).

Berichterstatter: Polizeioberkommissar Palzer, 2. Polizeirevier Darmstadt

