Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mann mit Holzlatte niedergeschlagen

Darmstadt (ots)

Am Montagabend (13.01.) gegen 20 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eschollbrücker Straße ein junger Mann unvermittelt von drei Unbekannten angegriffen und mit einer Holzlatte geschlagen. Der Verletzte erlitt unter anderem eine Platzwunde. Er musste anschließend ambulant in einer Klinik versorgt werden.

Durch Zeugen konnte das Geschehen und auch die Täter beobachtet werden. Diese werden als drei jüngere Männer mit dunkler sportlicher Kleidung beschrieben.

Weitere Zeugen des Vorfalls, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich bitte an die Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0.

