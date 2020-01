Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Benzingenerator von Hundeübungsplatz gestohlen

Ober-Ramstadt (ots)

Einen blauschwarzen Benzingenerator erbeuteten Diebe von einem Hundeübungsplatz in der Steinackerstraße. Um an ihre etwa 130 Euro teure Beute zu gelangen, brachen die Täter in einen dort befindlichen Container ein. Am Montagabend (13.01) wurde der Diebstahl bemerkt und der Polizei angezeigt. Die Tat kann bis zum Samstag, den 14.12.2019, zurückliegen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Diebe zum Abtransport ihrer Beute ein geeignetes Fahrzeug genutzt haben könnten. Wer Hinweise zu dieser Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Generators geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden (06154/6330-0).

