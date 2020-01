Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Seeheim-Jugenheim: Übers Fenster ins Gebäude

Darmstadt-Seeheim-Jugenheim (ots)

In Darmstadt drangen bislang unbekannte Täter über ein eingeworfenes Fenster in eine Veranstaltungshalle in der Mainzer Straße ein. In der Zeit zwischen Samstagmittag (11.01) und Montagmorgen (13.01) entwendeten die Eindringlinge aus den Räumlichkeiten neben Geld, auch Alkohol und zwei braune Ledermäppchen, die mit dem Sparkassenlogo versehen waren. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen über 1000 Euro.

Wie der Polizei ebenfalls am Montagnachmittag (13.01) angezeigt wurde, seien Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Innere eines Hauses in der Donnersbergstraße in Seeheim eingebrochen. Die Tatzeit kann bis zum Montag, den 23.12.2019, zurückliegen. Nach derzeitigen Ermittlungen erbeuteten die Täter bei diesem Einbruch Geld, Schmuck sowie eine Uhr im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro.

Jetzt sucht die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt nach Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können. (06151/969-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell