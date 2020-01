Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Duo nach Einbruch in ehemaliges Schullandheim festgenommen

Brensbach (ots)

Polizeikräfte der Polizeistation Höchst haben am späten Montagabend (13.01.) zwei junge Männer vorläufig festgenommen, die in die Räumlichkeiten eines ehemaligen Schullandheimes eingedrungen waren. Gegen 22.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten den Einbruch in das leerstehende Gebäude im Ortsteil Affhöllerbach. Sofort alarmierte Streifen ertappten die beiden 24 und 29-Jährigen noch auf dem Gelände des Anwesens in der Kilsbacher Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatten die beiden Männer aus Schwetzingen und Oftersheim eine Terrassentür eingetreten, um in das Gebäude zu gelangen. Derzeit gehen die Ermittler nicht davon aus, dass das Duo etwas entwendete. Die beiden Festgenommenen müssen sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell