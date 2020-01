Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Dieburg: Junge Frau von Pkw angefahren/ Zeugen gesucht

DIEBURG (ots)

Am 13.01.2020 gegen 07:45 Uhr wurde eine 20-jährige Dieburgerin am Kreisverkehr Rheingaustraße/ Aubergenviller Allee in Dieburg von einem Pkw angefahren und verletzt. Beim Überqueren der Aubergenviller Allee im Bereich des Kreisverkehrs wurde die Fußgängerin von einem aus dem Kreisverkehr in Richtung Aubergenviller Allee herausfahrendem Pkw erfasst. Nach dem Zusammenstoß fuhr die blonde Pkw-Fahrerin im Alter von etwa 35-45 Jahren einfach weiter in die Aubergenviller Allee. Bei dem Fahrzeug soll es sich vermutlich um eine schwarze Limousine der Marke VW gehandelt haben. Zum Unfallzeitpunkt sollen einige Fußgänger und auch Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe gewesen sein, die möglicherweise den Vorfall mitbekommen haben könnten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Berichterstatter: Buchta, Polizeioberkommissar

