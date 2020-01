Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher suchen Zahnarztpraxis und Bürogebäude auf

Darmstadt (ots)

Sowohl eine Zahnarztpraxis im Donnersbergring, als auch ein Bürogebäude in der Rheinstraße gerieten über das vergangene Wochenende (10.-13.01) in das Visier von Einbrechern. Über ein aufgehebeltes Fenster drangen die bislang unbekannten Täter in die Zahnarztpraxis ein. Aus dieser erbeuteten die Diebe eine Geldkassette. Der verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Einen Schaden von etwa 200 Euro hinterließen Kriminelle an einer Tür des Bürogebäudes. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

