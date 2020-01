Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Griesheim gesucht

Griesheim (ots)

Zwischen Freitag, 10.01.20, 18.00 Uhr und Samstag, 11.01.2020, 17.30 Uhr wurde in der Darmstädter Straße 4 in Griesheim ein weißer, am Straßenrand geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher bzw die Verursacherin setzte die Fahrt jedoch fort, ohne Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Pst. Griesheim zu melden.

Tel.: 06155/8385-0, zu melden.

Berichterstatter: Piotter, PHKin, PSt Griesheim

gefertigt: Dolle, PHKin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

$user.getFirstName() $user.getName()

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell