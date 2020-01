Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Rüsselsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntagabend (12.01.) zwischen 16.30 Uhr und 20.45 Uhr in der Karlsbader Straße mehrere Autos. Die Rüsselsheimer Polizei hat Ermittlungen wegen der Sachbeschädigungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die etwas in diesem Zusammenhang beobachtet haben.

Bisher wurden Kratzer an acht Fahrzeugen festgestellt, die allesamt in örtlicher Nähe abgestellt waren. Daher ist auch davon auszugehen, dass es sich um dieselben Täter handeln dürfte. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Christopher Stein

Telefon: (06151) 969 2414

Fax: (06151) 969 2405

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell