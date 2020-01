Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Armbanduhren und Bluetooth-Lautsprecher gestohlen/ Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Büroräume

Bensheim (ots)

In der Nacht von Samstag (11.01.) auf Sonntag (12.01.) entwendeten bisher unbekannte Täter Armbanduhren und Bluetooth-Lautsprecher aus einem Bürogebäude in Bensheim-Auerbach. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr am Samstag und 09:30 Uhr am Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Ingenieurbüro in der Straße Zwischen den Bächen. Aus den Räumlichkeiten wurden zwei Herrenarmbanduhren und zwei Bluetooth-Lautsprecher im Gesamtwert von circa 880 EUR entwendet. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes machen kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0.

