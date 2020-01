Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Radfahrer mit über 2,1 Promille gestoppt

Dieburg (ots)

In der Groß-Zimmerner Straße geriet am frühen Sonntagmorgen (12.01) ein Radfahrer wegen Fahrauffälligkeiten in das Visier einer Streife der Polizeistation Dieburg. Der Mann fuhr auf dem Gehweg Schlangenlinien. Daraufhin stoppten die Beamten den 49-jährigen Zweiradfahrer und führten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser bestätigte den Verdacht der Polizisten mit über 2,1 Promille. Für den 49-Jährigen endete die Nacht auf dem Revier, wo er sich auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Mann muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten. Zudem drohen ihm Punkte in Flensburg, eine Geldstrafe sowie eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung.

