Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Mehrere Autos durch Unbekannte beschädigt

Bickenbach (ots)

Unbekannte haben in Bickenbach mindestens fünf geparkte Autos beschädigt. Die Polizei in Pfungstadt hat Strafanzeige erstattet und sucht jetzt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen dem 4. Januar und dem 6. Januar zerstachen Kriminelle einen oder mehrere Reifen an den Fahrzeugen. Diese waren in der Hügelstraße, Raiffeisenstraße, Sandstraße und im Gärtnerweg abgestellt. Es ist davon auszugehen, dass es sich um dieselben Täter handeln dürfte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell