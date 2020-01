Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Blauer Mercedes aufgebrochen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein in der Kneippstraße geparkter blauer Mercedes geriet zwischen Samstag (11.1.), 2.30 Uhr und Sonntag (12.1.), 0.30 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Autos ein, verschafften sich Zugang zum Innenraum und bauten dort die Tachoeinheit sowie weitere Bedienelemente der Mittelkonsole aus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

