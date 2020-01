Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Außenspiegel touchiert

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Mittwoch (08.01.) suchen die Ermittler der Polizei in Heppenheim nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 9 Uhr und 11.30 befuhr ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer die Rathausstraße. In der Höhe einer dortigen Bankfiliale touchierte er im Vorbeifahren den Außenspiegel eines dort geparkten VW Golf und fuhr davon. Der entstandene Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

