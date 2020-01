Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Unbekannter hat Kleingartenanlage im Visier

Heppenheim (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es in der Nacht zum Samstag (11.01.) auf zwei Gartenlauben einer Kleingartenanlage in der Straße "Am Erbachwiesenweg" abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Kriminelle gegen 0.30 Uhr Zugang zu dem umzäunten Gelände. Anschließend machte er sich an den Eingangstüren von zwei Gartenlauben zu schaffen. Bisher ist noch unklar, ob der Unbekannte bei seiner Tat Beute gemacht hat. Anschließend lief der Eindringling in unbekannte Richtung davon. Ermittlungen zufolge war der Flüchtige circa 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er war bekleidet mit einer hellen Jacke, hatte einen Rucksack dabei und trug eine Brille sowie eine Kappe auf dem Kopf. Die Ermittler der Polizei in Heppenheim nehmen in diesem Zusammenhang Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

