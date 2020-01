Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Am Samstag, den 11.01.2020. zwischen 16:00 Uhr und 16:18 Uhr parkte die Geschädigten ihren gelben Pkw Opel Corsa auf dem Parkplatz des Schuhcenters SIEMES in 68519 Viernheim, in der Heidelberger Straße. Ihr Parkplatz befand sich gegenüber dem Eingang zum Schuhgeschäft.

Der flüchtige Fahrer parkte mit seinem Pkw vermutlich ihr gegenüber und stieß beim rückwärts Ausparken gegen das Heck des Fahrzeuges der Geschädigten. Anschließend entfernte dieser sich unerlaubt von der Unfallstelle. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

SB. Uhlemann, POK



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell